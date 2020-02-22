Узбекистанец скончался в Хабаровске после двух недель комы

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Гражданин Узбекистана С. Х. 14 февраля умер в больнице Хабаровска после двух недель комы, в которую впал в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.
Консульско-правовой департамент МИД выразил соболезнования родным и близким покойного.
Узбекистанцам, находящимся на территории Дальневосточного федерального округа России, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генконсульство родной страны во Владивостоке по номерам: +7 (423) 260 48 00, +7 (951) 018 70 07.