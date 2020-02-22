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Узбекистанец скончался в Хабаровске после двух недель комы

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200222/13522148/Uzbekistanets-skonchalsya-v-Khabarovske-posle-dvukh-nedel-komy.html

Мужчина 30 января попал в ДТП в Хабаровском крае. В настоящее время решаются вопросы, связанные с транспортировкой его тела на родину.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Гражданин Узбекистана С. Х. 14 февраля умер в больнице Хабаровска после двух недель комы, в которую впал в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз. 

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Генконсульство республики во Владивостоке держало эту ситуацию на постоянном контроле, отмечается в публикации. В настоящее время решаются вопросы, связанные с транспортировкой тела соотечественника на родину.

Консульско-правовой департамент МИД выразил соболезнования родным и близким покойного.

Узбекистанцам, находящимся на территории Дальневосточного федерального округа России, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генконсульство родной страны во Владивостоке по номерам: +7 (423) 260 48 00, +7 (951) 018 70 07.

Теги:
Россия, Хабаровск, ДТП, смерть, кома, узбекистанец, Узбекистан



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