Узбекистанец скончался в Хабаровске после двух недель комы

Мужчина 30 января попал в ДТП в Хабаровском крае. В настоящее время решаются вопросы, связанные с транспортировкой его тела на родину.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Гражданин Узбекистана С. Х. 14 февраля умер в больнице Хабаровска после двух недель комы, в которую впал в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

Генконсульство республики во Владивостоке держало эту ситуацию на постоянном контроле, отмечается в публикации. В настоящее время решаются вопросы, связанные с транспортировкой тела соотечественника на родину.

Консульско-правовой департамент МИД выразил соболезнования родным и близким покойного.

Узбекистанцам, находящимся на территории Дальневосточного федерального округа России, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генконсульство родной страны во Владивостоке по номерам: +7 (423) 260 48 00, +7 (951) 018 70 07.