Узбекистанец разбился насмерть на стройке в Краснодаре

На следующий день еще один гражданин республики погиб в Иловлинском районе Волгоградской области. Он стал жертвой пожара. Генеральное консульство РУз в Ростове-на-Дону взяло на контроль оба трагических случая.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Гражданин Узбекистана 18 февраля скончался в результате падения с высоты на стройке в Краснодаре, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

На следующий день еще один узбекистанец погиб в Иловлинском районе Волгоградской области. Он стал жертвой пожара.

Генконсульство РУз в Ростове-на-Дону взяло на контроль оба трагических случая. Сейчас решаются вопросы, связанные с транспортировкой тел соотечественников на родину.

Консульско-правовой департамент МИД выразил соболезнования родным и близким покойных.

Узбекистанцам, находящимся на территории Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа России, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генконсульство родной страны в Ростове-на-Дону по номеру +7 (863) 285 50 57.