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Узбекистанец разбился насмерть на стройке в Краснодаре

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200222/13522792/Uzbekistanets-razbilsya-nasmert-na-stroyke-v-Krasnodare.html

На следующий день еще один гражданин республики погиб в Иловлинском районе Волгоградской области. Он стал жертвой пожара. Генеральное консульство РУз в Ростове-на-Дону взяло на контроль оба трагических случая.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Гражданин Узбекистана 18 февраля скончался в результате падения с высоты на стройке в Краснодаре, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Капельница
© Sputnik / Алексей Куденко
Узбекистанец скончался в Хабаровске после двух недель комы
На следующий день еще один узбекистанец погиб в Иловлинском районе Волгоградской области. Он стал жертвой пожара.

Генконсульство РУз в Ростове-на-Дону взяло на контроль оба трагических случая. Сейчас решаются вопросы, связанные с транспортировкой тел соотечественников на родину.

Консульско-правовой департамент МИД выразил соболезнования родным и близким покойных.

Узбекистанцам, находящимся на территории Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа России, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генконсульство родной страны в Ростове-на-Дону по номеру +7 (863) 285 50 57.

Теги:
рабочий, гибель, Россия, Краснодар, узбекистанец, стройка



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