Метель и гололед парализовали движение на перевале "Камчик" — видео

Утром в понедельник, 24 февраля, на горном перевале Камчик снова осложнилась дорожная обстановка из-за погодных условий. Десятки автомобилей оказались в плену стихии.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. На перевале "Камчик" из-за испортившейся погоды снова возникли проблемы на трассе. Гололед и сильная метель парализовали движение, сообщают водители в Telegram-канале.

Из опубликованных видео с места события видно, что десятки автомобилей с трудом проезжают на опасном участке перевала из-за плохой видимости, большого количества снега и гололедицы.

“Ситуация на перевале плохая!!! Сегодня 24 февраля в 09:40 был сильный снегопад и гололед. Автомобили не могут подняться в гору, пассажиры толкают. Дамасы не могут подняться вообще”, — говорится в сообщении одного из водителей, опубликовавшего видео .

Ранее МЧС республики публиковал предупреждение о том, что, согласно прогнозу Узгидромета, 24-25 января в этом районе ожидается сильный снег и порывистый ветер до 20 м/с. В связи с этим спасатели и автоинспекция призывают водителей быть осторожными на дороге или по возможности воздержаться от поездки в эти дни. Кроме того, автомобилистам рекомендуют обратить особое внимание на состояние транспортных средств, прежде всего шин, приспособленных для езды в зимних условиях.