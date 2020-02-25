В Андижанской области на заправке взорвался автомобиль - видео

В результате взрыва были повреждены шесть автомобилей, получивших серьезных телесных повреждений нет.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В Андижанской области на заправке взорвался автомобиль марки Nexia, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

В результате взрыва были повреждены шесть автомобилей, получивших серьезных телесных повреждений нет.

"В Ходжаабадском районе 25 февраля примерно в 10:10 при заправке взорвалась Nexia, находившаяся под управлением 32-летнего Ш. О.", - говорится в сообщении.

Известно, что взрыв произошел на автогазонаполнительной станции "Холис Тафаккур".

Причины взрыва устанавливаются.

Напомним, несколько дней назад произошел взрыв на одной из заправочных станций в Гулистане.

В Гулистане на заправке произошел взрыв - фото >>

Взрыв был настолько сильным, что отлетевшие детали автобуса задели стоявших неподалеку грузовик MAN и фургон УАЗ-3962.