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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.

В Андижанской области на заправке взорвался автомобиль - видео

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200225/13535127/V-Andizhanskoy-oblasti-na-zapravke-vzorvalsya-avtomobil-video.html

В результате взрыва были повреждены шесть автомобилей, получивших серьезных телесных повреждений нет.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В Андижанской области на заправке взорвался автомобиль марки Nexia, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

В результате взрыва были повреждены шесть автомобилей, получивших серьезных телесных повреждений нет.

"В Ходжаабадском районе 25 февраля примерно в 10:10 при заправке взорвалась Nexia, находившаяся под управлением 32-летнего Ш. О.", - говорится в сообщении.

Известно, что взрыв произошел на автогазонаполнительной станции "Холис Тафаккур". 

Причины взрыва устанавливаются.

Напомним, несколько дней назад произошел взрыв на одной из заправочных станций в Гулистане.

В Гулистане на заправке произошел взрыв - фото >>

Взрыв был настолько сильным, что отлетевшие детали автобуса задели стоявших неподалеку грузовик MAN и фургон УАЗ-3962.

Теги:
Андижанская область, Андижан, Происшествие, автомобилисты, автомобиль, автомобили, автозаправка, заправка, Взрыв, взрыв, Узбекистан, Узбекистан



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