16:43 25 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10329.35
  • USD9526.28
Поиск
Срочно:
Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов

Оглашен приговор бывшему генеральному прокурору Отабеку Муродову

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
23311
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200225/13536592/Oglashen-prigovor-byvshemu-prokuroru-Otabeku-Muradovu-.html

Сегодня завершился судебный процесс над экс-прокурором страны Отабеком Муродовым, бывшим председателем Службы государственной безопасности Ихтиёром Абдуллаевым и его заместителем Джахонгиром Игамовым.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В военном суде Узбекистана завершился судебный процесс в отношении бывшего генерального прокурора Республики Узбекистан Отабека Мурадова, экс-председателя СГБ Ихтиёра Абдуллаева и его заместителя Джахонгира Игамова. Они обвинялись в совершении преступлений по статье 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Информация об итогах судебного заседания появилась на сайте Верховного суда республики.

Отабек Муродов заключен под стражу >>

Символы закона и правосудия
fotolia
В Узбекистане начался суд над Ихтиером Абдуллаевым

Заседания, в рамках которых были выслушаны показания подсудимых, потерпевших и свидетелей, проходили в закрытом режиме.

О. Мурадов был признан виновным в совершении преступлений. При определении меры наказания в отношении подсудимого, суд руководствовался уголовным законодательством страны и принципами гуманизма и справедливости, прописанными в Конституции.

В сообщении верховного суда отмечено, что подсудимый искренне раскаялся в совершенных преступлениях и активно сотрудничал со следствием. Вместе с тем, причиненный государству ущерб был полностью возмещен.

Учитывая все обстоятельства, такие как характер совершенного преступления и степень общественной опасности, личность подсудимого, его семейное положение, характеристика с места жительства, О. Мурадов был приговорен к 5 годам ограничения свободы.

Чем известен новый глава СНБ Ихтиёр Абдуллаев >>

Также, по решению суда, И. Абдуллаеву и Ж. Игамову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, каждый из них на определенный срок лишен права работать на руководящих и материально ответственных должностях.

Напомним, что Отабек Муродов был освобожден от должности Генерального прокурора Республики Узбекистан в июне прошлого года. Он занимал высокий пост с января 2018 года. Его должность получил Нигматилла Юлдашев.

По словам президента, новый генпрокурор обязан "навести порядок". В противном случае, "состав прокуратуры сократится на 60 %".

 

Теги:
Приговор



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана прошли занятия по повышению квалификации
"Горная стража": узбекские военные на зимних учебных курсах - фотолента
Polish shopkeeper defend her property against robber with mop
В Польше продавщица отбилась от грабителя, облив его водой и избив шваброй
Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться