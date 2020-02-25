Оглашен приговор бывшему генеральному прокурору Отабеку Муродову

Сегодня завершился судебный процесс над экс-прокурором страны Отабеком Муродовым, бывшим председателем Службы государственной безопасности Ихтиёром Абдуллаевым и его заместителем Джахонгиром Игамовым.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В военном суде Узбекистана завершился судебный процесс в отношении бывшего генерального прокурора Республики Узбекистан Отабека Мурадова, экс-председателя СГБ Ихтиёра Абдуллаева и его заместителя Джахонгира Игамова. Они обвинялись в совершении преступлений по статье 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Информация об итогах судебного заседания появилась на сайте Верховного суда республики.

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Заседания, в рамках которых были выслушаны показания подсудимых, потерпевших и свидетелей, проходили в закрытом режиме.

О. Мурадов был признан виновным в совершении преступлений. При определении меры наказания в отношении подсудимого, суд руководствовался уголовным законодательством страны и принципами гуманизма и справедливости, прописанными в Конституции.

В сообщении верховного суда отмечено, что подсудимый искренне раскаялся в совершенных преступлениях и активно сотрудничал со следствием. Вместе с тем, причиненный государству ущерб был полностью возмещен.

Учитывая все обстоятельства, такие как характер совершенного преступления и степень общественной опасности, личность подсудимого, его семейное положение, характеристика с места жительства, О. Мурадов был приговорен к 5 годам ограничения свободы.

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Также, по решению суда, И. Абдуллаеву и Ж. Игамову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, каждый из них на определенный срок лишен права работать на руководящих и материально ответственных должностях.

Напомним, что Отабек Муродов был освобожден от должности Генерального прокурора Республики Узбекистан в июне прошлого года. Он занимал высокий пост с января 2018 года. Его должность получил Нигматилла Юлдашев.

По словам президента, новый генпрокурор обязан "навести порядок". В противном случае, "состав прокуратуры сократится на 60 %".