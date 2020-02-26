Два молодых парня отравились угарным газом в Сырдарьинской области

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Сырдарьинской области два человека стали жертвами отравления угарным газом, сообщает МЧС Узбекистана.

"Данный инцидент произошел 26 февраля в Баяутском районе в одном из домохозяйств МСГ "Маданият". Погибли гражданин С. К. 2000 года рождения и С. К. 2004 года рождения", - говорится в сообщении.

Источником угарного газа в помещении стала отопительная печь АГВ. На данном этапе ведутся следственные мероприятия.

Напомним, два идентичных инцидента произошли на днях в Ферганской области: в первом случае 18-летний молодой человек надышался угарным газом, который шел от печки в махалле Пучугой, а во втором - погибли супруги в махалле Беглар.

В Фергане два человека погибли от отравления угарным газом >>

Напомним, угарный газ может образовываться везде, где есть процесс горения. Самые распространенные источники — газовые приборы, масляные и газовые печи, двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Риск отравления увеличивают трещины в печах, заблокированные трубы, забитый дымоход, недостаточный доступ свежего воздуха, тесные конструкции домов.