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Мигранты на стройке

Узбекистанец погиб на стройке в Комсомольске-на-Амуре

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200227/13553694/Uzbekistanets-pogib-na-stroyke-v-Komsomolske-na-Amure.html

Тело соотечественника 26 февраля было отправлено на родину прямым чартерным рейсом "Хабаровск – Ташкент".

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Гражданин Узбекистана Н. Х. 19 февраля погиб в результате падения с крыши строящегося объекта в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Накануне, 26 февраля, тела Н. Х. и другого соотечественника — С. Ф., ставшего жертвой ДТП в Хабаровске, были отправлены на родину прямым чартерным рейсом "Хабаровск – Ташкент".

Как отмечается в публикации, помощь в решении необходимых для этого вопросов оказали представители узбекской диаспоры в Хабаровском крае. Они же организовали безвозмездную транспортировку тел Н. Х. и С. Ф.

Гражданам Узбекистана, находящимся на территории Дальневосточного федерального округа России, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генеральное консульство родной страны во Владивостоке по номерам: +7 423 260 48 00, +7 951 018 70 07.

Теги:
МИД Узбекистана, Россия, гибель, погиб, узбекистанец



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