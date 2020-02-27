Узбекистанец погиб на стройке в Комсомольске-на-Амуре

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Гражданин Узбекистана Н. Х. 19 февраля погиб в результате падения с крыши строящегося объекта в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Накануне, 26 февраля, тела Н. Х. и другого соотечественника — С. Ф., ставшего жертвой ДТП в Хабаровске, были отправлены на родину прямым чартерным рейсом "Хабаровск – Ташкент".

Как отмечается в публикации, помощь в решении необходимых для этого вопросов оказали представители узбекской диаспоры в Хабаровском крае. Они же организовали безвозмездную транспортировку тел Н. Х. и С. Ф.

Гражданам Узбекистана, находящимся на территории Дальневосточного федерального округа России, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генеральное консульство родной страны во Владивостоке по номерам: +7 423 260 48 00, +7 951 018 70 07.