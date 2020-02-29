Были в гостях: девочка, которую искали всем городом, нашлась

Оказалось, что с прошлого воскресения девочка вместе со своей бабушкой были у родственников в Ангрене (Ташкентская область). Почему бабушка не предупредила об этом родителей девочки не уточняется.

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. В пресс-службе ГУВД Ташкента сообщили, что двухлетняя девочка нашлась вместе со своей бабушкой. С ними все в порядке и поводов для беспокойства нет.

В результате розыскных мероприятий сотрудники ГУВД столицы установили местонахождение Дербушевой Натальи Олеговны и ее внучки двухлетней Дербушевой Алины Дмитриевны, на розыск которых были подняты все силы.

Оказалось, что женщина и ребенок все это время находились в гостях у родственников в Ангрене (Ташкентская область). Почему об этом не сообщили родителям ребенка не уточняется.

Пресс-служба ГУВД Пропавшие девочка и ее бабушка нашлись. ГУВД благодарит неравнодушных людей за отклики.

Напомним, об исчезновении стало известно вчера вечером. В ГУВД сообщили, что 23 февраля бабушка вышла на прогулку со своей внучкой и не вернулась домой. На поиски были брошены все силы.