Из Узбекистана пытались вывезти обезьян на 100 млн сумов

По предварительным подсчетам стоимость обнаруженных зверей была оценена в 100 млн сумов. Обнаруженные зверьки переданы в Ташкентский зоопарк, где за ними осуществляется необходимый уход.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Через приграничный таможенный пост "Ойбек" Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области злоумышленник пытался незаконно вывезти экзотических обезьян, сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель автомобиля марки "Lexus RX330" заметно нервничал при пересечении границы. Этим привлек внимание сотрудников таможенного поста. При досмотре автомобиля были обнаружены сокрытые от таможенного контроля, не заявленные в пассажирской таможенной декларации и при устном опросе один белорукий гиббон и шесть яванских макак.

Для справки: Белорукий гиббон — вид приматов из семейства гиббоновых. Является одним из наиболее известных видов семейства и часто встречается в зоопарках. Важно отметить, что белорукие гиббоны относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения. В некоторых странах на них охотятся из-за их мяса, в других убивают родителей, чтобы сделать из детенышей домашних зверей.

По предварительным подсчетам стоимость обнаруженных зверей была оценена в 100 млн сумов. Обнаруженные зверьки переданы в Ташкентский зоопарк, где за ними осуществляется необходимый уход.

Пресс служба ГТК Обезьяны, которых пытались перевезти через границу

Следует отметить, что в соответствии с требованиями законодательства, ввоз и вывоз объектов животного мира и их частей за пределы Узбекистана осуществляется при предоставлении специального разрешительного документа, выданного Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводятся необходимые таможенные проверки.

Напомним, в октябре прошлого года подобный случай произошел на территории Зангиатинского района. Сотрудниками таможенного управления по Ташкентской области была пресечена попытка незаконного вывоза детеныша орангутана.

Следует отдельно отметить, что это был единственный орангутан среди проживающих обезьян в зоопарке.