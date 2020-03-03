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В Сергелийском районе пьяный водитель сбил человека и несколько машин

Pixabay
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200303/13584553/V-Sergeliyskom-rayone-pyanyy-voditel-sbil-cheloveka-i-neskolko-mashin.html

В результате ДТП водитель "Кобальт" и 29-летний пешеход Нодир С. получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. 

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Водитель в нетрезвом виде сбил пешехода и столкнулся с двумя автомобилями в Сергелийском районе, сообщает ГУВД.

"24 февраля в 22.40 часов на улице Лутфикор в Сергелийском районе водитель автомобиля марки "Матиз" 49-летний Ахмаджон Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода, стоявшего на обочине", - говорится в сообщении.

Затем водитель столкнулся с автомобилем марки "Кобальт", которым управлял 27-летний Равшанжон Э., а после – с автомобилем марки "Спарк", за рулем которого был 29-летний Икром Х.

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В результате ДТП водитель "Кобальт" и 29-летний пешеход Нодир С. получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. 

ГУВД еще раз предупредило жителей Ташкента ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Теги:
Происшествие, автомобилисты, автомобили, автомобиль, пьяный водитель, водитель, водители, авария, ДТП, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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