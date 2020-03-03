На рынке "Куйлюк" произошел пожар в месте, где готовили курицу и пирожки

Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В Бектемирском районе на территории рынка "Куйлюк" произошел пожар, сообщает МЧС Узбекистана.

"Это произошло 3 марта примерно в 6:54. Пожар был уже потушен в 7:19 с помощью четырех единиц пожарной техники", - говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадало помещение по приготовлению пирожков и курицы и магазин.

Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

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Напомним, в конце февраля пожар, который произошел в Бухаре, объединил неравнодушных жителей города, которые стали помогать владельцам еще не охваченных огнем помещений спасать мебель и ценные вещи.