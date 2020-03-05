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Девушка закрывает лицо руками

В Москве 18-летняя узбекистанка сбежала из сексуального рабства

© CC0 / Unsplash / Melanie Wasser
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200305/13609034/V-Moskve-18-letnyaya-uzbekistanka-sbezhala-iz-seksualnogo-rabstva.html

Девушка дважды пыталась сбежать. По ее словам, некие лица заставляли заниматься ее проституцией сначала за деньги, а потом вовсе на бесплатной основе.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Москвы проводят проверку по факту заявления 18-летней узбекистанки, которая утверждает, что ее несколько месяцев удерживали в сексуальном рабстве. Об этом пишет RT.

Девушка на дороге
VALERY HACHE / AFP
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Как рассказала сама девушка, в начале 2019 года она приехала в столицу по приглашению подруги.

Предполагалось, что пострадавшая будет работать продавцом, однако на деле оказалось все иначе. Со слов узбекистанки, в Москве ее в грубой форме заставили заниматься проституцией.

Ее привезли в квартиру в районе Люблино и несколько месяцев вынуждали "проводить время" с мужчинами за деньги.

Ситуация ухудшилась, когда девушка попыталась бежать. Ей это не удалось, предполагаемые организаторы сексуального притона ее нашли и вернули обратно.

По словам пострадавшей, несколько девушек регулярно ее избивали и угрожали убить ее семью. Кроме того, теперь заниматься проституцией она должна была за бесплатно.

Узбекистанка пыталась бежать во второй раз. Ей удалось добраться до полиции, где она написала заявление.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли по указанному адресу и задержали на месте двух гражданок Узбекистана 29-ти и 19-ти лет.

По данному делу ведется проверка.

Теги:
побег, секс-рабство, Москва



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