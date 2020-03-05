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Проректор вуза в Фергане фальсифицировал результаты экзаменов

Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200305/13609158/Prorektor-vuza-v-Fergane-falsifitsiroval-rezultaty-ekzamenov.html

В статусе ответственного секретаря экзаменационной комиссии по физической культуре в 2019/2020 учебном году, сотрудник вуза завысил результаты экзаменов 18 абитуриентов. Все они поступили в вуз.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Прокуратура Ферганской области возбудила уголовное дело в отношении проректора государственного ферганского университета. Об этом сообщил руководитель пресс-службы республиканского ведомства Хаёт Шамсутдинов.

Доллары США
© Sputnik / Михаил Кутузов
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Следствие установило, что проректор вуза, будучи ответственным секретарем экзаменационной комиссии по физической культуре в 2019/2020 учебном году, завысил результаты экзаменов 18 абитуриентов. Все они в последствии поступили в вуз.

Прокуратура предъявила проректору университета обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиямии), ч. 2 ст. 209 (Должностной подлог) УК РУз.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.

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Напомним, аналогичный случай произошел в конце февраля в Самарканде. Был задержан заместитель декана Самаркандского экономического института. За крупную взятку он обещал поспособствовать в переводе студента из Казахстана в вуз в Узбекистане. Он был задержан в момент получения $4000 в качестве вознаграждения за свои услуги.

Теги:
обвинение, Генпрокуратура Узбекистана, вступительные экзамены, Фергана, ВУЗ



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