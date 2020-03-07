Автобус с узбекистанцами перевернулся на трассе в Казахстане

МИД Узбекистана подтвердил информацию о ДТП на территории Павлодарской области Казахстана. Пострадавших нет.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Консульский отдел Посольства Узбекистана в Нур-Султане подтвердил информацию СМИ о том, что 6 марта 2020 года автобус, двигавшийся по маршруту Новосибирск – Ташкент, потерпел аварию на территории Павлодарской области Казахстана.

После проведения осмотра прибывшими на место ДТП соответствующими службами Казахстана было определено, что находившиеся в автобусе 28 человек, в том числе 26 граждан Узбекистана, в госпитализации не нуждаются. Пассажиры автобуса продолжили поездку на попутном транспорте.

Ситуация находится под контролем Консульского отдела Посольства. Сотрудники ведомства еще раз обращают внимание узбекских граждан на необходимость учитывать риски и принимать соответствующие меры безопасности при въезде, а также проезде по территории Казахстана в холодное время года на автобусах или других видах автомобильного транспорта.

В случае ЧП граждане Узбекистана, находящиеся на территории Казахстана, в том числе транзитом, могут обратиться в Посольство Узбекистана в Нур-Султане (г.Нур-Султан, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Карагандинская области, тел.: +7-717-295-45-87, +7-777-218-20-10 (Telegram, Whatsapp, Imo);

Генконсульство в Актау (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области, тел.: +7-29-277-71-17, +7-777-599-00-50, +7-777-599-00-51);

Генконсульство в Алматы (г.Алматы, г.Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбыльская, Кызыл-Ординская и Туркестанская области, тел.: +7-727-299-20-70, +7-727-390-26-16).

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Напомним, в январе этого года ДТП со смертельным исходом для некоторых его участников произошло на трассе Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов на территории Саратовской области.

Внутри транспортного средства находились 8 человек, в том числе 5 граждан Узбекистана. Двое из них скончались, трое госпитализированы в областную клиническую больницу Саратова.