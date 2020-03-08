В Паркенте ночью загорелся рынок

По данным МЧС Узбекистана, сигнал о возгорании поступил около полуночи. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В магазинах, расположенных на территории торгового комплекса "Паркент дехкан маркет" в Ташкентской области произошел сильный пожар пожар, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным спасателей, сигнал о ЧП поступил в 00.25 8 марта. Площадь пожара составила в общей сложности 3 тысячи квадратных метров. В борьбе с огнем было зайдествовано более 20 единиц спецтехники. Через два часа пожар был лкализован а в 3.50 — полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время выясняются все причины ЧП и размер материального ущерба. Известно, что сам комплекс удалось спасти.

На прошлой неделе сильный пожар вспыхнул в одном из крупнейших торговых центров Бухары. Пламя бушевало почти всю ночь. Благодаря оперативным действиям пожарных, спасателей и горожан, оказавшихся поблизости от места происшествия, значительную площадь комплекса и имущество торговых центров удалось спасти от огня.