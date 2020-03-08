13:38 08 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Сотрудник МЧС во время тушения пожара

В Паркенте ночью загорелся рынок

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
Получить короткую ссылку
236 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200308/13619818/V-Parkente-nochyu-zagorelsya-rynok.html

По данным МЧС Узбекистана, сигнал о возгорании поступил около полуночи. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В магазинах, расположенных на территории торгового комплекса "Паркент дехкан маркет" в Ташкентской области произошел сильный пожар пожар, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным спасателей, сигнал о ЧП поступил в 00.25 8 марта. Площадь пожара составила в общей сложности 3 тысячи квадратных метров. В борьбе с огнем было зайдествовано более 20 единиц спецтехники. Через два часа пожар был лкализован а в 3.50 — полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время выясняются все причины ЧП и размер материального ущерба. Известно, что сам комплекс удалось спасти.

На прошлой неделе сильный пожар вспыхнул в одном из крупнейших торговых центров Бухары. Пламя бушевало почти всю ночь. Благодаря оперативным действиям пожарных, спасателей и горожан, оказавшихся поблизости от места происшествия, значительную площадь комплекса и имущество торговых центров удалось спасти от огня.

Теги:
рынок, пожар, Ташкентская область, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Праздничное мероприятие в связи с 8 марта – Международным женским днем.
Президент наградил отличившихся девушек и женщин
Ришод Собиров поздравляет женщин с праздником 8 марта
Звезды спорта – настоящим красавицам: чемпионы поздравляют женщин с 8 марта
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться