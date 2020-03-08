17:50 08 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
На месте обрушения отеля в Китае

В Китае рухнул отель для карантина от вируса COVID-19 — число жертв растет

© REUTERS / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (177)
118 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200308/13621674/V-Kitae-rukhnul-otel-dlya-karantina-ot-virusa-COVID-19--chislo-zhertv-rastet.html

По последним данным, в результате ЧП погибли не менее семи человек, десятки в больницах. Кроме того. более 20 пациентов могут оставаться под завалами.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В результате обрушения отеля Xinjia Express, где на карантине находились лица, контактировавшие с зараженными коронавирусом, погибли семь человек, 28 все еще находятся под завалами, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Трагедия произошла накануне вечером в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Шестиэтажное здании гостиницы, открывшееся летом 2018 года, по неизвестной пока причине обрушилось. Комплекс рассчитан на 80 номеров и по некоторым данным, в отеле размещались столько же людей, помещенных в карантин. Девятерым удалось выбраться самостоятельно, еще около 50 человек извлекли спасатели. Причем, шесть из них оказались без признаков жизни. Еще один пострадавший скончался в больнице.

На месте обрушения отеля в Китае
© REUTERS / STRINGER
На месте обрушения отеля в Китае
Госпитализированы 35 человек. В настоящее время продолжаются поиски оставшихся под обломками людей.

© Sputnik / Илья Питалев
В России зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом
В отеле в изоляции находились жители из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.

По последним данным, вирусом COVID-19 заболели по всему миру свыше 106 тысяч человек, зарегистрировано 3,6 тысячи смертельных случаев.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (177)
Теги:
обрушение, коронавирус, Китай



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
Кот-"Аэрофлот" и другие пушистые участники выставки "Кэтсбург-2020" в Москве
Ришод Собиров поздравляет женщин с праздником 8 марта
Звезды спорта – настоящим красавицам: чемпионы поздравляют женщин с 8 марта
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться