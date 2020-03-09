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Младенец

В Джизакской области обнаружили тела двоих младенцев

© CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200309/13628232/V-Dzhizakskoy-oblasti-obnaruzhili-tela-dvoikh-mladentsev.html

По данным некоторых СМИ, девушка задушила своих детей после того, как ее бросил возлюбленный, отказавшись на ней жениться. Однако данная информация пока не подтвердилась.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Джизакской области в сумке были обнаружены тела двух младенцев.

Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

Черную сумку нашел местный житель у бетонной канавы на территории фермерского хозяйства "Околтин остонаси курки". По его словам, тела новорожденных мальчиков были в полиэтиленовом пакете.

Экспертиза установила, что дети родились недоношенными на 20−21-й неделе беременности матери.

Следователи нашли и задержали мать. Ею оказалась 22-летняя Г.Х., которая живет неподалеку.

Каких-либо подробностей не сообщается.

Ведется расследование.

Теги:
мать, Джизакская область, младенец



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