В Джизакской области обнаружили тела двоих младенцев

По данным некоторых СМИ, девушка задушила своих детей после того, как ее бросил возлюбленный, отказавшись на ней жениться. Однако данная информация пока не подтвердилась.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Джизакской области в сумке были обнаружены тела двух младенцев.

Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

Черную сумку нашел местный житель у бетонной канавы на территории фермерского хозяйства "Околтин остонаси курки". По его словам, тела новорожденных мальчиков были в полиэтиленовом пакете.

Экспертиза установила, что дети родились недоношенными на 20−21-й неделе беременности матери.

Следователи нашли и задержали мать. Ею оказалась 22-летняя Г.Х., которая живет неподалеку.

Каких-либо подробностей не сообщается.

Ведется расследование.