В Джизакской области обнаружили тела двоих младенцев

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Джизакской области в сумке были обнаружены тела двух младенцев.
Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.
Черную сумку нашел местный житель у бетонной канавы на территории фермерского хозяйства "Околтин остонаси курки". По его словам, тела новорожденных мальчиков были в полиэтиленовом пакете.
Экспертиза установила, что дети родились недоношенными на 20−21-й неделе беременности матери.
Следователи нашли и задержали мать. Ею оказалась 22-летняя Г.Х., которая живет неподалеку.
Каких-либо подробностей не сообщается.
Ведется расследование.