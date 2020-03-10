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Машинный зал тепловой станции

Аварийная ситуация на Ново-Ангренской ТЭС: где отключена электроэнергия

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200310/13630622/Avariynaya-situatsiya-na-Novo-Angrenskoy-TES-gde-otklyuchena-elektroenergiya.html

В настоящее время в целях обеспечения безопасности введены ограничения. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. На Ново-Ангренской ТЭС в отдельных регионах Узбекистана ограничены поставки электроэнергии из-за неисправности, информируют "Национальные электрические сети Узбекистана".

"Неисправность в системе подачи угля в энергоблоки произошла 9 марта в 21.00. В 21.17 для предотвращения аварийной ситуации сотрудники станции произвели остановку энергоблока №4 мощностью 200 МВт. Общая мощность станции снизилась с 800 до 420 МВт", - говорится в сообщении.

Известно, что именно из-за данной неисправности в энергосистеме страны сработала противоаварийная автоматика, которая привела к отключению электроэнергии у жителей республики.

В настоящее время в целях обеспечения безопасности введены ограничения.

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Напомним, в январе на Ново-Ангренской ТЭС произошло возгорание одного энергоблока. Оперативным персоналом станции были применены первичные средства пожаротушения, а также привлечены силы пожарных бригад.

Теги:
Происшествие, электростанция, Узбекистан, Узбекистан, энергосистемы, энергетика, ТЭС



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