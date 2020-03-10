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Мужчина с ножом

В Андижане мужчина напал с ножом на врача - видео

kaluganews
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200310/13633075/V-Andizhane-muzhchina-napal-s-nozhom-na-vracha-video.html

Мужчину смогли остановить люди, находящиеся в тот момент к клинике. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В городской больнице Андижана местный житель напала на врача с ножом, сообщают правоохранительные органы области.

Видео инцидента уже распространилось в Сети.

Согласно последней информации, мужчину смогли остановить люди, находящиеся в тот момент к клинике.

Пока причины инцидента не сообщаются, правоохранительные органы ведут следственные мероприятия.

Напомним, что нападения на врачей стали происходить все чаще в Узбекистане. Более того, были даже разработаны "Практические рекомендации по защите врачей".

В Узбекистане задумались об усилении мер по защите врачей >>

До недавнего времени в республике уделялось внимание только правам пациентов.

В результате, медики Узбекистана получили документ, в котором приведены наиболее характерные проблемные ситуации, при которых врачам требуется защита, то есть, что необходимо делать шаг за шагом.

Эксперт рассказал, почему врачи "скорой" массово увольняются >>

Данный документ, как ожидается, покажет свою эффективность в борьбе с вопиющими случаями, когда, например, врача оскорбляют, поднимают на него руку, провоцируют фото- и видеосъемкой и другое.

Теги:
Видео, Происшествие, нападение, нож, врачи, врач, Андижанская область, Андижан, Узбекистан, Узбекистан



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