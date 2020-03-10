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Специалист экспертно-криминалистического центра исследует марихуану. Архивное фото

В Бухарской области задержали нескольких наркоторговцев

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200310/13635494/V-Bukharskoy-oblasti-zaderzhali-neskolkikh-narkotorgovtsev.html

В большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов использовали метод контрольной закупки.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. За последние недели сотрудники правоохранительных органов Бухары задержали нескольких наркоторговцев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Один из них — 53-летний житель Бухарского района, который 3 марта попытался продать подставным лицам порядка 15,5 грамма марихуаны стоимостью 1,75 миллиона сумов.

Наркотики в хлебе
ГУВД Ташкента
Ничего святого: преступник хотел перевезти наркотики в хлебе
За неделю до этого аналогичное мероприятие — контрольная закупка — было проведено в Гиждуванском районе Бухарской области. Там 27 февраля был задержан 43-летний местный житель, пытавшийся сбыть 1,95 грамма гашиша за полтора миллиона сумов.

До этого, 18 февраля, 39-летний мужчина собирался продать в городе Гала-Осия Бухарского района 5,1 грамма марихуаны, расфасованной в два спичечных коробка, за 1,7 миллиона сумов.

А 15 февраля сотрудники батальона патрульно-постовой службы УВД Бухарской области, несущие службу на территории Центрального дехканского рынка Бухары, доставили в опорный пункт ОВД гражданина за курение в общественном месте.

Задержанным оказался 36-летний житель Чиланзарского района Ташкента без постоянного места работы. В его карманах были обнаружены две коробки из-под спичек, набитые марихуаной общим весов 5,69 грамма. В ходе допроса выяснилось, что наркотики он купил у 46-летнего жителя Бухарского района, который вскоре тоже был задержан.

В отношении всех задержанных возбуждены дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркоторговец, наркотики, Бухара



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