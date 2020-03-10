В Ташкенте пьяного мужчину, пытавшегося покончить с собой, отправили в психушку

В столичном ГУВД напомнили, что не стоит снимать на видео подобные происшествия и выкладывать их на всеобщее обсуждение в соцсети. Следует помнить о том, что люди, решившиеся на подобные шаги, нуждаются просто в поддержке.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Сотрудникам ГУВД Ташкента удалось предотвратить ужасную трагедию.

В соцсетях распространился ролик, на которой видно, как правоохранители и неравнодушные граждане уговаривают неизвестного мужчину спуститься с опорной стойки электрической высоковольтной линии.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Скрин видеозаписи, распространившейся в соцсетях

Инцидент произошел 4 марта около 17.45 в районе рынка "Куйлюк". Узбекистанца, взобравшегося на вышку, заметили сотрудники УКД ОВД Бектемирского района и попросили его спуститься.

В ответ мужчина закричал о том, что планирует совершить суицид. Неизвестным оказался 34-летний Дониёрбек Д. – ранее судимый уроженец Ферганской области.

Он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

Мужчину поместили в психиатрическую больницу Ташкентской области, сейчас с ним работают психологи.

ГУВД напоминает, что зачастую люди, решающиеся на подобные шаги, остро нуждаются в поддержке, поэтому не следует снимать видеоролики и затем их выкладывать в соцсети на общественный суд.

Это может лишь усугубить ситуацию, добавили правоохранители.