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В Ташкенте пьяного мужчину, пытавшегося покончить с собой, отправили в психушку

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200310/13637267/V-Tashkente-pyanogo-muzhchinu-pytavshegosya-pokonchit-s-soboy-otpravili-v-psikhushku.html

В столичном ГУВД напомнили, что не стоит снимать на видео подобные происшествия и выкладывать их на всеобщее обсуждение в соцсети. Следует помнить о том, что люди, решившиеся на подобные шаги, нуждаются просто в поддержке.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Сотрудникам ГУВД Ташкента удалось предотвратить ужасную трагедию.

В соцсетях распространился ролик, на которой видно, как правоохранители и неравнодушные граждане уговаривают неизвестного мужчину спуститься с опорной стойки электрической высоковольтной линии.

Скрин видеозаписи, распространившейся в соцсетях
Пресс-служба ГУВД Ташкента
Скрин видеозаписи, распространившейся в соцсетях

Инцидент произошел 4 марта около 17.45 в районе рынка "Куйлюк". Узбекистанца, взобравшегося на вышку, заметили сотрудники УКД ОВД Бектемирского района и попросили его спуститься.

В ответ мужчина закричал о том, что планирует совершить суицид. Неизвестным оказался 34-летний Дониёрбек Д. – ранее судимый уроженец Ферганской области.

Он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

Мужчину поместили в психиатрическую больницу Ташкентской области, сейчас с ним работают психологи.

ГУВД напоминает, что зачастую люди, решающиеся на подобные шаги, остро нуждаются в поддержке, поэтому не следует снимать видеоролики и затем их выкладывать в соцсети на общественный суд.

Это может лишь усугубить ситуацию, добавили правоохранители.

Теги:
алкоголь, ГУВД Ташкента, суицид, Ташкент



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