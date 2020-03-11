В Андижане ссора между двумя подростками обернулась поножовщиной

Между молодыми людьми в Андижане произошел конфликт, в итоге один из них попал в больницу. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Андижане подросток ударил ножом сверстника, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел вечером 6 марта на улице Тикланиш. Молодые люди, 17-летний Ш. А. и 19-летний И. К., поссорились, и Ш. А. пырнул И. К. ножом в бок. Последнего госпитализировали.

Следственный отдел при УКД ОВД Андижана возбудил дело по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса Узбекистана ("Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений"), Ш. А. привлечен в качестве подозреваемого. Нож был изъят.

Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Ш. А.

Ранее поножовщина произошла на встрече одноклассников в Наманганской области. Семнадцатилетний О. У. учинил ссору с пришедшим в гости из соседней махалли 17-летним Б. С. В какой-то момент бунтарь достал нож и нанес один удар в бок своему оппоненту. Возбуждено уголовное дело.