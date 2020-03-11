В Ташкенте самолечение едва не довело школьницу до больницы

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Ташкенте 13-летняя школьница едва не отравилась лекарствами, которые сама себе назначила.
Об этом случае рассказала пресс-служба столичного ГУВД.
Инцидент произошел 9 марта утром в Мирзо-Улугбекском районе.
Девочка приняла одну таблетку "Эуфиллина" и одну таблетку "Де-нола", после чего почувствовала себя плохо.
Школьница обратилась к врачам.
ГУВД Ташкента просит родителей контролировать прием лекарств детьми.
Также гражданам рекомендуется не заниматься самолечением, полагаясь на "знания", полученные по Интернету или из рекламы.