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В Ташкенте самолечение едва не довело школьницу до больницы

© Sputnik / Денис Абрамов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200311/13640781/V-Tashkente-samolechenie-edva-ne-dovelo-shkolnitsu-do-bolnitsy.html

Ранее в столице лекарственными препаратами за один день отравились сразу пять человек. Все пострадавшие обратились к врачам.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Ташкенте 13-летняя школьница едва не отравилась лекарствами, которые сама себе назначила.

© Sputnik / Денис Абрамов
За один день в Ташкенте зафиксировано пять случаев отравления таблетками

Об этом случае рассказала пресс-служба столичного ГУВД.

Инцидент произошел 9 марта утром в Мирзо-Улугбекском районе.

Девочка приняла одну таблетку "Эуфиллина" и одну таблетку "Де-нола", после чего почувствовала себя плохо.

Школьница обратилась к врачам.

ГУВД Ташкента просит родителей контролировать прием лекарств детьми.

Также гражданам рекомендуется не заниматься самолечением, полагаясь на "знания", полученные по Интернету или из рекламы.

Теги:
здоровье, лекарства, Ташкент



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