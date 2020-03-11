В Ташкенте самолечение едва не довело школьницу до больницы

Ранее в столице лекарственными препаратами за один день отравились сразу пять человек. Все пострадавшие обратились к врачам.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Ташкенте 13-летняя школьница едва не отравилась лекарствами, которые сама себе назначила.

Об этом случае рассказала пресс-служба столичного ГУВД.

Инцидент произошел 9 марта утром в Мирзо-Улугбекском районе.

Девочка приняла одну таблетку "Эуфиллина" и одну таблетку "Де-нола", после чего почувствовала себя плохо.

Школьница обратилась к врачам.

ГУВД Ташкента просит родителей контролировать прием лекарств детьми.

Также гражданам рекомендуется не заниматься самолечением, полагаясь на "знания", полученные по Интернету или из рекламы.