В Бухарской области великовозрастный внук обворовал родную бабушку

Из дома пожилой женщины пропало более десяти тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело, идет предварительное следствие.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Бухарской области 28-летнего мужчину подозревают в том, что он украл крупную сумму у родной бабушки.

Как сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана, 78-летняя Ф. С. 10 марта обратилась с заявлением в ОВД Пешкунского района и рассказала, что из ее дома пропао 10,6 тысячи долларов.

Впоследствии было установлено, что преступление совершил внук женщины З. Ш. Оказалось, что он в течение длительного времени крал сбережения по частям. На бабушкины доллары мужчина покупал одежду и запасные части для своего автомобиля, а, кроме того, 1,3 тысячи одолжил своему знакомому С. Ф. Деньги были изъяты.

Следственная группа при ОВД Пешкунского района возбудила дело по пункту "а" части 3 статьи 169 Уголовного кодекса ("Кража"). З. Ш. привлечен в качестве подозреваемого, предварительное следствие продолжается.