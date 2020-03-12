14:59 12 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Деньги

В Бухарской области великовозрастный внук обворовал родную бабушку

© Sputnik / Владимир Сергеев
Происшествия
Получить короткую ссылку
81 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200312/13652142/V-Bukharskoy-oblasti-velikovozrastnyy-vnuk-obvoroval-rodnuyu-babushku.html

Из дома пожилой женщины пропало более десяти тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело, идет предварительное следствие.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Бухарской области 28-летнего мужчину подозревают в том, что он украл крупную сумму у родной бабушки.

Денежные купюры: доллары США
© Sputnik / Михаил Кутузов
Из частного дома в Ташкентской области украли сейф с 8,5 тыс. долларов
Как сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана, 78-летняя Ф. С. 10 марта обратилась с заявлением в ОВД Пешкунского района и рассказала, что из ее дома пропао 10,6 тысячи долларов.

Впоследствии было установлено, что преступление совершил внук женщины З. Ш. Оказалось, что он в течение длительного времени крал сбережения по частям. На бабушкины доллары мужчина покупал одежду и запасные части для своего автомобиля, а, кроме того, 1,3 тысячи одолжил своему знакомому С. Ф. Деньги были изъяты.

Следственная группа при ОВД Пешкунского района возбудила дело по пункту "а" части 3 статьи 169 Уголовного кодекса ("Кража"). З. Ш. привлечен в качестве подозреваемого, предварительное следствие продолжается.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, родственники, Бухарская область, бабушка, внуки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кабриолеты, танки и "Роллс-Ройс": выставка ретро-автомобилей в Москве
Американская подводная лодка всплыла рядом с российской базой в Арктике
Американцы похвастались "мощью" своей подлодки и рассмешили Сеть — видео
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться