В двух ташкентских аптеках нелегально продавали психотропные препараты

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента 11-12 марта выявили аптеки, работники которых нелегально продавали психотропные препараты.
Так, в торговой точке, расположенной на улице Богишамол в Юнусабадском районе, нарушал правила сам заведующий — уроженец Сурхандарьинской области 48-летний Шокиржон К. Мужчина отпускал сильнодействующие и психотропные лекарственные препараты без необходимого рецепта.
Кроме того, нарушения были выявлены в торговой точке на улице Обод. Работницы аптеки, 38-летняя Дилфуза З. и уроженка Ташкентской области 23-летняя Дилфуза А., тоже продавали сильнодействующие и психотропные препараты без рецепта.
"В качестве вещественных доказательств было обнаружено и изъято: 494 шт. "Карбамезапина", 9 шт. "Селофена", 207 шт. "Регапена" и 120 шт. "Тропикамида", — говорится в публикации.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются, откуда в аптеки поступали все перечисленные препараты.