В двух ташкентских аптеках нелегально продавали психотропные препараты

Работники двух торговых точек, расположенных в Юнусабадском районе столицы, без рецепта отпускали сильнодействующие и психотропные лекарственные препараты.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента 11-12 марта выявили аптеки, работники которых нелегально продавали психотропные препараты.

Так, в торговой точке, расположенной на улице Богишамол в Юнусабадском районе, нарушал правила сам заведующий — уроженец Сурхандарьинской области 48-летний Шокиржон К. Мужчина отпускал сильнодействующие и психотропные лекарственные препараты без необходимого рецепта.

"Во время проверки в аптеке было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств следующее количество лекарственных препаратов, на которые заведующий не смог предоставить соответствующие документы: 73 шт. "Регапена", 139 шт. "Тропикамида", — сообщили в ГУВД столицы.

Кроме того, нарушения были выявлены в торговой точке на улице Обод. Работницы аптеки, 38-летняя Дилфуза З. и уроженка Ташкентской области 23-летняя Дилфуза А., тоже продавали сильнодействующие и психотропные препараты без рецепта.

"В качестве вещественных доказательств было обнаружено и изъято: 494 шт. "Карбамезапина", 9 шт. "Селофена", 207 шт. "Регапена" и 120 шт. "Тропикамида", — говорится в публикации.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются, откуда в аптеки поступали все перечисленные препараты.