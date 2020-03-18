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В Бухаре взорвался автомобиль - фото

В Бухаре взорвался автомобиль - фото

© Sputnik /
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200318/13702790/V-Bukhare-vzorvalsya-avtomobil---foto.html

Причиной инцидента стал взрыв установленного в багажнике автомобиля метанового газового оборудования.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В ночь на 17 марта в Бухаре взлетел на воздух автомобиль "Кобальт", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Он был припаркован вблизи магазинов, расположенных в жилых домах на пересечении улиц Газли шох и Оқ Масжид", - рассказывает журналист.

По данным правоохранительных органов, причиной инцидента стал взрыв установленного в багажнике автомобиля метанового газового оборудования.

Как сообщают очевидцы, взрыв был такой силы, что осколки разорвавшегося баллона можно было найти во дворе четырехэтажных домов, через которые они перелетели. Подпортились и фасады этих зданий.

На видео, появившемся в Сети, видно, что половина автомобиля превратилась в груду металлолома.

По данным областного УВД, автомобиль принадлежал 49-летнему местному жителю. В ходе инцидента никто не пострадал.

Теги:
Взрыв, взрыв, Происшествие, ДТП, Бухара, Узбекистан, Узбекистан



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