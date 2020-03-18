В Бухаре взорвался автомобиль - фото

Причиной инцидента стал взрыв установленного в багажнике автомобиля метанового газового оборудования.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В ночь на 17 марта в Бухаре взлетел на воздух автомобиль "Кобальт", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Он был припаркован вблизи магазинов, расположенных в жилых домах на пересечении улиц Газли шох и Оқ Масжид", - рассказывает журналист.

По данным правоохранительных органов, причиной инцидента стал взрыв установленного в багажнике автомобиля метанового газового оборудования.

Как сообщают очевидцы, взрыв был такой силы, что осколки разорвавшегося баллона можно было найти во дворе четырехэтажных домов, через которые они перелетели. Подпортились и фасады этих зданий.

На видео, появившемся в Сети, видно, что половина автомобиля превратилась в груду металлолома.

По данным областного УВД, автомобиль принадлежал 49-летнему местному жителю. В ходе инцидента никто не пострадал.