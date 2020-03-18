В Ташкенте задержаны подозреваемые в поджоге двух авто 8 марта

Инцидент произошел в Мирабадском районе столицы. Сумма материального ущерба была предварительно оценена в 225 тысяч долларов США.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в умышленном поджоге двух дорогих автомобилей 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента.

Инцидент произошел рано утром в Мирабадском районе столицы. Неизвестные подожгли Mercedes-Benz GLS300 и BMW X5, принадлежавшие 36-летней Камиле И. Сумма материального ущерба была предварительно оценена в 225 тысяч долларов США.

В ходе расследования уголовного дела по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества с причинением крупного ущерба" были задержаны подозреваемые — это 30-летний уроженец Самаркандской области Турсин Э. и 26-летний уроженец Ташкентской области Шахзод Ш.

Указанная выше статья предусматривает наказание в виде штрафа от семидесяти пяти до ста базовых расчетных величин или обязательных общественных работ от трехсот до трехсот шестидесяти часов, или исправительных работ от двух до трех лет, либо ограничения свободы от одного года до трех лет, или лишения свободы до трех лет.