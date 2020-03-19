В Ташкенте водитель сбил насмерть пешехода

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкенте водитель автомобиля сбил насмерть человека, переходившего дорогу, информирует ГУВД.
"16 марта примерно в 22.30 часов на Малой кольцевой автомобильной дороге в Юнусабадском районе 36-летний водитель автомобиля марки "Ласетти" Ойбек С. совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 59-летний Рахим З. получил телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
ГУВД Ташкента выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Как оказалось, водитель не заметил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.