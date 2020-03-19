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В Ташкенте водитель сбил насмерть пешехода

Pixabay
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200319/13715439/V-Tashkente-voditel-sbil-nasmert-peshekhoda.html

Как оказалось, водитель не заметил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкенте водитель автомобиля сбил насмерть человека, переходившего дорогу, информирует ГУВД.

"16 марта примерно в 22.30 часов на Малой кольцевой автомобильной дороге в Юнусабадском районе 36-летний водитель автомобиля марки "Ласетти" Ойбек С. совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 59-летний Рахим З. получил телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

ГУВД Ташкента выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Как оказалось, водитель не заметил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, водитель, водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль, пешеход, смерть, авария, ДТП



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