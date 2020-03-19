В Ташкенте водитель сбил насмерть пешехода

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Одну из больниц Ташкента взяли под карантин из-за пациента с COVID-19 В Минздраве уточнили, что один из пациентов, находившийся определенное время в больнице, скрыл информацию о посещении Турции. Из-за этого в качестве профилактики медучреждение будет некоторое время на карантине. 552

Ташкентский зоопарк объявил о закрытии на время карантина Отмечается, что зоологи и смотрители не прекратят свою работу и останутся на посту. За всеми животными будут следить и ухаживать. 38