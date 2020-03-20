Незнакомец украл с банковских карт жительницы Ташкента более 16 млн сумов

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Жительница Ташкента лишилась крупной суммы из-за того, что сообщила незнакомцу номера своих банковских карт и пин-коды. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

По словам 49-летней Гулноры Х., 5 марта примерно в 23.35 часов неизвестный позвонил ей и сказал, что готов купить мебель по опубликованному женщиной в сети объявлению. При этом мужчина заявил, что находится в России, и предложил перевести деньги через электронный кошелек.

"Для этого неизвестный попросил сообщить номера карт и пин-код. После он перевел с двух карт в общей сложности 16,7 миллиона сумов", — рассказали в ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника.