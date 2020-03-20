23:13 20 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Мобильный телефон в руке

Незнакомец украл с банковских карт жительницы Ташкента более 16 млн сумов

Pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
124 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200320/13727002/Zhitelnitsa-Tashkenta-poverila-neznakomtsu-i-poteryala-bolee-16-mln-sumov.html

Возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность подозреваемого.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Жительница Ташкента лишилась крупной суммы из-за того, что сообщила незнакомцу номера своих банковских карт и пин-коды. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

Работа за компьютером
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Интернет-пользователей предупредили о новом виде мошенничества
По словам 49-летней Гулноры Х., 5 марта примерно в 23.35 часов неизвестный позвонил ей и сказал, что готов купить мебель по опубликованному женщиной в сети объявлению. При этом мужчина заявил, что находится в России, и предложил перевести деньги через электронный кошелек.

"Для этого неизвестный попросил сообщить номера карт и пин-код. После он перевел с двух карт в общей сложности 16,7 миллиона сумов", — рассказали в ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника.

Теги:
банковская карта, Узбекистан, уголовное дело, мошенник, ГУВД Ташкента, Кража



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Весна в Ташкенте
На цветущей стороне улицы: в Ташкент пришла весна — фото
Узбекский боец MMA Махмуд Мурадов
Чемпионы против коронавируса: спортсмены обратились к узбекистанцам — видео
Какие мероприятия отменены или перенесены из-за COVID-19
Неспортивное поведение: какие турниры отменил COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться