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В Бухарской области в Нексии взорвался газовый баллон

В Бухарской области в автомобиле взорвался газовый баллон, есть жертвы

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200320/13727193/V-Bukharskoy-oblasti-v-avtomobile-vzorvalsya-gazovyy-ballon-est-zhertvy.html

Трагедия произошла 20 марта на 222 километре автодороги А-380. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В результате взрыва баллона в машине в Бухарской области погибли два человека, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Трагедия произошла примерно в 17.20 часов 20 марта на 222 километре автодороги А-380.

Жертвами взрыва стали 50-летняя женщина, сидевшая на заднем пассажирском сидении, и трехлетний мальчик. Л. С. умерла на месте, ребенок скончался в больнице.

Водитель автомобиля И. Н. и пассажир Б. У., сидевший на переднем сидении, получили легкие телесные повреждения.

На месте работает следственно-оперативная группа, причины взрыва устанавливаются.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, автомобиль, газовый баллон, Взрыв, Бухарская область



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