В Бухарской области в автомобиле взорвался газовый баллон, есть жертвы

Трагедия произошла 20 марта на 222 километре автодороги А-380. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В результате взрыва баллона в машине в Бухарской области погибли два человека, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Трагедия произошла примерно в 17.20 часов 20 марта на 222 километре автодороги А-380.

Жертвами взрыва стали 50-летняя женщина, сидевшая на заднем пассажирском сидении, и трехлетний мальчик. Л. С. умерла на месте, ребенок скончался в больнице.

Водитель автомобиля И. Н. и пассажир Б. У., сидевший на переднем сидении, получили легкие телесные повреждения.

На месте работает следственно-оперативная группа, причины взрыва устанавливаются.