Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в Хорватии

Оценок материального ущерба пока нет. Известно, что эпицентр подземных толчков располагался вблизи столицы страны - Загреба.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба, сообщило РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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По данным службы гражданской защиты, землетрясение произошло в 06.43 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Фото предоставлено очевидцем Последствия землетрясения в Загребе

Служба скорой помощи Загреба сообщила об одной жертве – подростке 15-ти лет, на которого упала часть фасада, затем медики уточнили, что он находится в реанимации в критическом состоянии.

Землетрясение стало сильнейшим за 140 лет, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.

Фото предоставлено очевидцем Последствия землетрясения в Загребе

Фото предоставлено очевидцем Дом, пострадавший от землетрясения в Загребе

Премьер указал, что армия и экстренные службы приступили к устранению последствий, и призвал граждан выполнять предписания Штаба гражданской защиты МВД.