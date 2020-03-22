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Последствия землетрясения в Загребе

Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в Хорватии

Фото предоставлено очевидцем
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200322/13731909.html

Оценок материального ущерба пока нет. Известно, что эпицентр подземных толчков располагался вблизи столицы страны - Загреба.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба, сообщило РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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По данным службы гражданской защиты, землетрясение произошло в 06.43 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Последствия землетрясения в Загребе
Фото предоставлено очевидцем
Последствия землетрясения в Загребе
Землетрясение стало сильнейшим за 140 лет, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.

Служба скорой помощи Загреба сообщила об одной жертве – подростке 15-ти лет, на которого упала часть фасада, затем медики уточнили, что он находится в реанимации в критическом состоянии.

Последствия землетрясения в Загребе
Фото предоставлено очевидцем
Последствия землетрясения в Загребе
Премьер указал, что армия и экстренные службы приступили к устранению последствий, и призвал граждан выполнять предписания Штаба гражданской защиты МВД.

Дом, пострадавший от землетрясения в Загребе
Фото предоставлено очевидцем
Дом, пострадавший от землетрясения в Загребе
Теги:
Происшествие, Хорватия, землетрясение



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