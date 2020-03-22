Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в Хорватии

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера произошло неподалеку от столицы Хорватии Загреба, сообщило РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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По данным службы гражданской защиты, землетрясение произошло в 06.43 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Служба скорой помощи Загреба сообщила об одной жертве – подростке 15-ти лет, на которого упала часть фасада, затем медики уточнили, что он находится в реанимации в критическом состоянии.