ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Спасатели в Сырдарьинской области вызволили водителя из грузового автомобиля, упавшего в водоканал, сообщает МЧС Узбекистана.

"22 марта в 14.10 в дежурную часть УЧС Сырдарьинской области поступило сообщение о том, что в МСГ "Богистон", что находится на территории Мирзаабадского района, в местный водный канал упал грузовой автомобиль", - говорится в информации.

По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили перевернутый грузовик, в заблокированной кабине которого находился водитель.

МЧС В Сырдарьинской области спасли водителя из автомобиля, упавшего в водоканал

Примечательно, что сотрудники МЧС подоспели очень вовремя, поскольку кабина авто стала постепенно заполняться водой. Группа спасателей действовала быстро и профессионально, и буквально за считанные секунды водитель благополучно был вытащен наружу.

На месте ему была оказана первая медицинская помощь.