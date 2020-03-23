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В Сырдарьинской области спасли водителя из автомобиля, упавшего в водоканал

В Сырдарьинской области спасли водителя из автомобиля, упавшего в водоканал

МЧС
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200323/13740421/V-Syrdarinskoy-oblasti-spasli-voditelya-iz-avtomobilya-upavshego-v-vodokanal.html

Сотрудники МЧС подоспели очень вовремя, поскольку кабина авто стала постепенно заполняться водой. Смотрите фото.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Спасатели в Сырдарьинской области вызволили водителя из грузового автомобиля, упавшего в водоканал, сообщает МЧС Узбекистана.

"22 марта в 14.10  в дежурную часть  УЧС  Сырдарьинской области  поступило сообщение о том, что в МСГ "Богистон", что находится  на территории Мирзаабадского района, в местный водный канал упал грузовой автомобиль", - говорится в информации.

По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили перевернутый  грузовик, в заблокированной  кабине которого находился водитель.

В Сырдарьинской области спасли водителя из автомобиля, упавшего в водоканал
МЧС
В Сырдарьинской области спасли водителя из автомобиля, упавшего в водоканал

Примечательно, что сотрудники МЧС подоспели очень вовремя, поскольку кабина авто стала постепенно заполняться водой. Группа спасателей  действовала быстро и профессионально, и буквально за считанные секунды  водитель благополучно был вытащен наружу.

На месте ему была оказана первая медицинская помощь.

Теги:
МЧС Узбекистана, спасатели, Сырдарьинская область, ДТП, водитель, автомобиль, автомобили, Узбекистан, Узбекистан



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