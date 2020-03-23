Несколько партий сильнодействующих препаратов изъяты из оборота

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В результате оперативного мероприятия, проведенного в Чиланзарском районе столицы, был выявлен и пресечен факт незаконного оборота сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Оказалось, что двое мужчин незаконно хранили у себя в доме 7 тысяч 600 единиц сильнодействующего препарата "Тропикамид". Общая стоимость лекарств - 1 млрд 216 млн 160 тыс. сумов. Эти препараты должны были попасть в аптеки Ташкента.

В ходе оперативного мероприятия были задержаны еще двое, которые занимались незаконной доставкой лекарственных препаратов в аптеки.

А в Юнусабадском районе сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК вместе с представителями СГБ при участии понятых остановили и досмотрели два автомобиля. В салоне и багажной части машин были обнаружены 600 единиц сильнодействующего лекарственного препарата "Тропикамид" и другие препараты 10 наименований в 4 217 упаковках.

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Общая стоимость обнаруженных лекарств, к которым не прилагалось никаких товаросопроводительных документов, превысила 200 млн сумов.

В тот же день был задержан еще один гражданин в момент попытки продажи 525 единиц сильнодействующего лекарственного препарата "Тропикамид" за 52 млн 500 тыс. сумов.

В настоящее время по всем выявленным фактам правонарушений продолжаются таможенные проверки и следственные действия.

Напомним, в октябре прошлого года принят документ, который утверждает перечень сильнодействующих веществ 78 видов, а также количественные показатели крупного размера этих веществ при классификации преступных деяний.