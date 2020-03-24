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Пока все дома: в России разоблачили крупнейшую группу хакеров

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200324/13747733/Poka-vse-doma-v-Rossii-razoblachili-krupneyshuyu-gruppu-khakerov.html

По данным следствия, денег лишились граждане различных государств (их точное число пока не называется). По их картам приобретались дорогостоящие товары в Интернете.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пока жители по всему миру стараются не выходить из дома, чтобы не заразиться опасным вирусом, группа из более чем 30 хакеров также наладила удаленную "работу": преступники продавали краденые банковские карты через 90 интернет-магазинов. Их разоблачили, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

"В 11 субъектах РФ пресечена противоправная деятельность организованной группы, которая специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей Интернета и платежных систем", - говорится в информации.

Задержания прошли в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Работа за компьютером
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Хакеры атаковали сайт консульства России в Ташкенте

По данным следствия, денег лишились граждане различных государств (их точное число пока не называется). По их картам приобретались дорогостоящие товары в Интернете.

В ходе обысков сразу по 62 адресам изъято более миллиона долларов и трех миллионов рублей наличности, серверы, поддельные документы, в том числе "ксивы" силовиков, огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

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Среди задержанных не только россияне, но и граждане Украины и Литвы, 25 из них уже предъявили обвинение по статье "Неправомерный оборот средств платежей", они заключены в СИЗО. Некоторые из задержанных ранее имели проблемы с законом.

Сейчас интернет-магазины ликвидированы.

Теги:
разоблачение, Россия, хакер



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