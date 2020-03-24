В Самаркандской области пьяные посиделки супругов закончились убийством

В ходе ссоры мужчина нанес своей гражданской жене смертельные удары в область головы и тела. Спасти ее не удалось.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Самаркандской области алкогольное опьянение и импульсивность одного из местных жителей привели к ужасной трагедии.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Вечером 22 марта в фермерском хозяйстве "ОВ Ёгдуси ИКВ", расположенном в поселке "Коратери" Акдарьинского района, рабочий хозяйства 59-летний Т.М. и его 50-летняя гражданская жена З.У. позвдорили.

Мужчина учинил ссору на почве ревности и, не совладав с собой, нанес женщине несколько ударов по голове и телу.

Примечательно, что перед этим пара употребила спиртные напитки.

От полученных травм пострадавшая потеряла сознание. Придя в себя, Т.М. попытался привести женщину в чувство и оказал ей первую помощь.

Однако спасти ее не удалось. З.У. умерла до приезда скорой помощи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека".

Ведется следствие.