В Ташкенте задержали лжемайора Нацгвардии

Столичная прокуратура возбудила в отношении злоумышленницы дело по двум статьям Уголовного кодекса.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Ташкенте возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая представлялась майором Национальной гвардии Узбекистана и собирала деньги с тех, кто хотел там работать.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, в общей сложности мошеннице удалось "заработать" более 17 миллионов сумов.

В результате проведенного расследования выяснилось, что граждан обманывала ранее трижды судимая уроженка Ферганской области Г. Султонова 1966 года рождения. В Ташкенте она жила без регистрации.

Столичная прокуратура возбудила в отношении злоумышленницы уголовное дело по статьям о мошенничестве и даче взятки.

Ранее в Бухаре был задержан 27-летний мужчина, который, представляясь сотрудником узбекских спецслужб, обещал людям помощь в решении их проблем. Свои услуги оценивал в крупную сумму денег, а после получения вознаграждения скрывался.