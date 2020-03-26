В Узбекистане произошло землетрясение

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Подтверждены новые случаи COVID-19 в Узбекистане - стало 65 Заразились жена, двое детей и невестка вернувшегося из поездки в Саудовскую Аравию (умры) инфицированного больного. Сейчас все они проходят лечение в инфекционной больнице в Фергане. 453

Умер узбекский поэт Охунжон Хакимов Согласно данным он умер на 87 году жизни, после продолжительной болезни. Подробности - в нашем материале. 8