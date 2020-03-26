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Показатели сейсмографа во время землетрясения

В Узбекистане произошло землетрясение

МЧС Узбекисана
Происшествия
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251901
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200326/13767912/V-Uzbekistane-proizoshlo-zemletryasenie.html

Эпицентр подземных толчков находился в пограничной области между Узбекистаном и Таджикистаном. Расстояние от Ташкента - более 120 км.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Несколько минут назад жители Ташкента ощутили подземные толчки. Землетрясение произошло в 09.45 по местному времени. Колебания были незначительными, сообщили в МЧС республики.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга, эпицентр подземных толчков находился в пограничной области между Узбекистаном и Таджикистаном. Расстояние от Ташкента 122,51 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент - 4 балла;

Наманган - 4 балла;

Андижан - 3 балла;

Фергана - 4 балла;

Гулистан - 4 балла;

Джизак - 3 балла;

Самарканд - 2 балла.

Теги:
МЧС Узбекистана, Узбекистан, землетрясение



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