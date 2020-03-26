В Узбекистане произошло землетрясение

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Несколько минут назад жители Ташкента ощутили подземные толчки. Землетрясение произошло в 09.45 по местному времени. Колебания были незначительными, сообщили в МЧС республики.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга, эпицентр подземных толчков находился в пограничной области между Узбекистаном и Таджикистаном. Расстояние от Ташкента 122,51 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент - 4 балла;
Наманган - 4 балла;
Андижан - 3 балла;
Фергана - 4 балла;
Гулистан - 4 балла;
Джизак - 3 балла;
Самарканд - 2 балла.