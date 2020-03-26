В Бухарской области мошенник обманул знакомого почти на 200 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Бухарской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманул своего знакомого более чем на 180 миллионов сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Следственное управление при УВД Бухарской области возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве. Ж. С. привлечен в качестве обвиняемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Ташкенте задержали мошенника, продававшего "золотые" номера телефонов.
Он убедил пострадавшего в том, что занимается коммерцией и может помочь купить номер с красивым сочетанием цифр. Свои услуги злоумышленник оценил в семь тысяч долларов. Деньги он взял, но своего обещания так и не выполнил.