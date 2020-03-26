В Бухарской области мошенник обманул знакомого почти на 200 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Бухарской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманул своего знакомого более чем на 180 миллионов сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным ведомства, 45-летний Ж. С. вошел в доверие к 32-летнему жителю Ромитанского района Э. Э., владельцу бизнеса по продаже стройматериалов, сказав, что занимается возведением многоэтажных домов в Бухаре. Ему были предоставлены железные строительные материалы на сумму 182,5 миллиона сумов. Все эти материалы злоумышленник перепродал другим лицам, а вырученные деньги истратил на свои нужды.

Следственное управление при УВД Бухарской области возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве. Ж. С. привлечен в качестве обвиняемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Ташкенте задержали мошенника, продававшего "золотые" номера телефонов.

Он убедил пострадавшего в том, что занимается коммерцией и может помочь купить номер с красивым сочетанием цифр. Свои услуги злоумышленник оценил в семь тысяч долларов. Деньги он взял, но своего обещания так и не выполнил.