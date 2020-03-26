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В Бухарской области мошенник обманул знакомого почти на 200 миллионов сумов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200326/13770836/V-Bukharskoy-oblasti-moshennik-obmanul-znakomogo-pochti-na-200-millionov-sumov.html

Возбуждено уголовное дело, в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Бухарской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманул своего знакомого более чем на 180 миллионов сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Генпрокуратура Узбекистана
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По данным ведомства, 45-летний Ж. С. вошел в доверие к 32-летнему жителю Ромитанского района Э. Э., владельцу бизнеса по продаже стройматериалов, сказав, что занимается возведением многоэтажных домов в Бухаре. Ему были предоставлены железные строительные материалы на сумму 182,5 миллиона сумов. Все эти материалы злоумышленник перепродал другим лицам, а вырученные деньги истратил на свои нужды.

Следственное управление при УВД Бухарской области возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве. Ж. С. привлечен в качестве обвиняемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Ташкенте задержали мошенника, продававшего "золотые" номера телефонов.

Он убедил пострадавшего в том, что занимается коммерцией и может помочь купить номер с красивым сочетанием цифр. Свои услуги злоумышленник оценил в семь тысяч долларов. Деньги он взял, но своего обещания так и не выполнил.

Теги:
Строительство, мошенник, уголовное дело, Бухарская область



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