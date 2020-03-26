В Ташкенте наказали людей, причастных к загрязнению канала Бозсу

Правонарушителей привлекли к административной ответственности. Кроме того, им пришлось самостоятельно убрать мусор, который был сброшен на склон водного объекта.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкенте выписаны административные штрафы людям, из-за которых был загрязнен канал Бозсу. Об этом сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, 23 марта гражданка У. А., решившая разбить сад за своим домом в Юнусабадском районе, попросила водителя грузовика Ф. М. заполнить край канала для расширения территории.

Генеральная прокуратура Узбекистана Лица, причастные к загрязнению канала Бозсу, привлечены к ответственности

Затем Ф. М., а также водитель еще одного грузовика М. Х. привезли к каналу строительные отходы и стали сбрасывать их на склон, тем самым загрязняя воду.

У. А., Ф. М. и М. Х. были привлечены к административной ответственности по статьям "Нарушение правил охраны водных ресурсов" и "Нарушение природоохранных требований при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, утилизации, переработке, реализации промышленных, бытовых и иных отходов" КоАО республики.

Им выписали штрафы в размере пяти базовых расчетных величин (в общей сложности — около 3,36 миллиона сумов).

Кроме того, правонарушителям пришлось самостоятельно убрать весь мусор, который был сброшен на склон канала.