17:42 26 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Лица, причастные к загрязнению канала Бозсу, привлечены к ответственности

В Ташкенте наказали людей, причастных к загрязнению канала Бозсу

Генеральная прокуратура Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
26110
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200326/13772142/V-Tashkente-nakazali-lyudey-prichastnykh-k-zagryazneniyu-kanala-Bozsu.html

Правонарушителей привлекли к административной ответственности. Кроме того, им пришлось самостоятельно убрать мусор, который был сброшен на склон водного объекта.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкенте выписаны административные штрафы людям, из-за которых был загрязнен канал Бозсу. Об этом сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, 23 марта гражданка У. А., решившая разбить сад за своим домом в Юнусабадском районе, попросила водителя грузовика Ф. М. заполнить край канала для расширения территории.

Лица, причастные к загрязнению канала Бозсу, привлечены к ответственности
Генеральная прокуратура Узбекистана
Лица, причастные к загрязнению канала Бозсу, привлечены к ответственности

Затем Ф. М., а также водитель еще одного грузовика М. Х. привезли к каналу строительные отходы и стали сбрасывать их на склон, тем самым загрязняя воду.

У. А., Ф. М. и М. Х. были привлечены к административной ответственности по статьям "Нарушение правил охраны водных ресурсов" и "Нарушение природоохранных требований при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, утилизации, переработке, реализации промышленных, бытовых и иных отходов" КоАО республики.

Им выписали штрафы в размере пяти базовых расчетных величин (в общей сложности — около 3,36 миллиона сумов). 

Кроме того, правонарушителям пришлось самостоятельно убрать весь мусор, который был сброшен на склон канала.

Лица, причастные к загрязнению канала Бозсу, привлечены к ответственности
Генеральная прокуратура Узбекистана
Лица, причастные к загрязнению канала Бозсу, привлечены к ответственности

 

Теги:
штраф, природа, Генпрокуратура Узбекистана, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Маска для лица, рекомендованная в качестве защиты от радиоактивных осадков в Гамбурге, Германия, 1957 год
Детский шлем и домашний противогаз: маска в истории человечества - фотолента
Су-57: российские летчики продемонстрировали возможности новейших истребителей
Российские летчики продемонстрировали сверхманевренность Су-57
Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться