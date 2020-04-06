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Детский сад в Яккасарайской районе Ташкента

Город самоизолируется — просыпается "мафия": в Бухаре обчистили детсад

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200406/13862400/Poka-nikogo-net-marodery-ograbili-detskiy-sad-v-Bukhare-.html

Неизвестный пробрался на территорию сада и беспрепятственно вынес оттуда телевизор, микроволновую печь, три кухонных котла различного вида и другое оборудование.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Пока жители Узбекистана соблюдают карантинные меры, оставаясь дома, находятся все же те, кто наживается на всеобщей проблеме. Воспользовавшись отсутствием сотрудников в одном из дошкольных учреждений Вабкентского района Бухарской области Узбекистана, преступники ограбили помещение. Воры не спеша вынесли из госучреждения бытовую технику.

Детский сад
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Детсад, который подвергся мародерству, находится в махаллинском сходе граждан Работохун.

Как сообщили в пресс-службе областного УВД, в первой половине дня 26 марта неизвестный пробрался на территорию сада и беспрепятственно вынес оттуда телевизор, микроволновую печь, три кухонных котла различного вида и другое оборудование.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след 22-летнего местного жителя. Подозреваемый уже задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Предварительные следственные действия продолжаются.

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Накануне в МВД рассказали о нарушителях карантинного режима - граждане пытались выехать из Термеза в кузове грузовика.

Всего за последние сутки сотрудниками Национальной гвардии и МВД было выявлено 2 433 случаев несоблюдения карантинного режима.

Теги:
МВД, Узбекистан, Бухара, ограбление, детский сад



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