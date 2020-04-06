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Свадебный букет

Брачный аферист хотел наживиться на доверчивости невесты

© CC0 / pixabay
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200406/13863619/Brachnyy-aferist-khotel-nazhivitsya-na-doverchivosti-nevesty.html

Доверчивая невеста не могла отказать в помощи будущей свекрови и отдала возлюбленному в общей сложности 4,5 млн сумов (порядка 470 долларов США) и ювелирные украшения стоимостью 3 млн 675 тысяч сумов (около 390 долларов США).

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Правоохранительные органы Бухарской области задержали мошенника, который выманил у девушки крупную сумму денег, пообещав при этом на ней жениться.

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По данным областного УВД, брачным аферистом оказался 29-летний житель Шафирканского района. В декабре 2019 года он познакомился с 31-летней жительницей Ромитанского района и между молодыми людьми завязались отношения. Недолго думая, мужчина предложил девушке руку и сердце.

Далее история разворачивалась по знакомому сценарию. На пути к семейному счастью стояла преграда. Мать жениха оказалась тяжело больна, и нуждалась в срочном лечении. Заботливый сын не мог сыграть свадьбу, не вылечив сначала свою родительницу. Только вот денег на лечение у него не хватало.

Доверчивая невеста не могла отказать в помощи будущей свекрови и отдала возлюбленному в общей сложности 4,5 млн сумов (порядка 470 долларов США) и ювелирные украшения стоимостью 3 млн 675 тысяч сумов (около 390 долларов США).

Молодожены сидят в машине
© CC0 / Unsplash / Iacob Hiticas
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Молодой человек пообещал девушке, что в скором времени выкупит ценности и вернет их ей. Однако, как позже выяснило следствие, мошенник этого делать не собирался, а просто истратил деньги на свои нужды.

Сейчас следствие выясняет, были ли еще жертвы у брачного афериста или эта история – неудачный дебют новоявленного мошенника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Теги:
МВД, Бухара, свадьба



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