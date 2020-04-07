В Ташкенте наказали молодых людей, которые решили погулять во время карантина

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкенте установлены личности девушки и двоих парней, которые на днях отдохнули у памятника Амиру Темуру в центре столицы и на камеру рассказали о своем отношении к эпидемиологической ситуации. Более того, им уже назначено наказание, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) города.
"Первого апреля около 20.00 часов молодые люди собрались у памятника Амиру Темуру в Юнусабадском районе для совместной прогулки. С их слов, видеоролик был снят на телефон Комолы М. в шуточных целях, а затем ею же размещен в социальных сетях", — рассказали в ГУВД.
В отношении всех троих был составлен протокол по части 1 статьи 54 ("Нарушение правил борьбы с эпидемиями") и статье 183 ("Мелкое хулиганство") Кодекса об административной ответственности.
Седьмого апреля Юнусабадский районный суд назначил нарушителям наказание в виде штрафа в размере пяти базовых расчетных величин, а также административного ареста на 15 суток.
По данным Минздрава, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,279 миллиона случаев заражения, более 72,6 тысячи человек скончались.