В Ташкенте наказали молодых людей, которые решили погулять во время карантина

Шестого апреля в соцсетях распространилось полутораминутное видео под названием "Нам скучно в карантине", герои которого, девушка и двое парней, отдыхают в центре столицы во время режима всеобщей самоизоляции даже без защитных масок.

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкенте установлены личности девушки и двоих парней, которые на днях отдохнули у памятника Амиру Темуру в центре столицы и на камеру рассказали о своем отношении к эпидемиологической ситуации. Более того, им уже назначено наказание, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) города.

Нарушители — это 22-летняя Комола М., 26-летний Умид Х. и ранее судимый 29-летний уроженец Самаркандской области Олмосбек Р.

"Первого апреля около 20.00 часов молодые люди собрались у памятника Амиру Темуру в Юнусабадском районе для совместной прогулки. С их слов, видеоролик был снят на телефон Комолы М. в шуточных целях, а затем ею же размещен в социальных сетях", — рассказали в ГУВД.

В отношении всех троих был составлен протокол по части 1 статьи 54 ("Нарушение правил борьбы с эпидемиями") и статье 183 ("Мелкое хулиганство") Кодекса об административной ответственности.

Седьмого апреля Юнусабадский районный суд назначил нарушителям наказание в виде штрафа в размере пяти базовых расчетных величин, а также административного ареста на 15 суток.

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. Во вторник число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 504, два пациента скончались, 30 выздоровели.

По данным Минздрава, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,279 миллиона случаев заражения, более 72,6 тысячи человек скончались.