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Машина скорой помощи

В Ташкенте сотрудники Нацгвардии спасли тонувшую в канале женщину

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200408/13873835/V-Tashkente-sotrudniki-Natsgvardii-spasli-tonuvshuyu-v-kanale-zhenschinu.html

Здоровье гражданки вне опасности. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства того, как она оказалась в воде.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сотрудники службы охраны Ташкента Национальной гвардии утром 7 апреля спасли женщину, которая тонула в канале "Кичкирик" в Алмазарском районе столицы.

По данным ведомства, о происшествии нацгвардейцам, несшим службу около водного объекта, сообщил неизвестный прохожий.

Водный канал
CA-News
Сотрудник прокуратуры бросился в канал за тонущей девушкой и спас ей жизнь
Они немедленно прибыли на место происшествия и с помощью каната вытащили женщину. Затем ей была оказана первая медицинская помощь.

После гражданку отвезли в УВД №6 Алмазарского района. Там ее еще раз осмотрели медики. Кроме того, с женщиной поговорил психолог.

По факту происшествия проводится проверка, отметили в пресс-службе.

Напомним, в январе сотрудник патрульно-постовой службы ГУВД столицы спас женщину, которая упала в канал "Бузсув" в Учтепинском районе.

Теги:
женщина, Узбекистан, Ташкент, Национальная гвардия Узбекистана, спасение



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