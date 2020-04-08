В Ташкенте сотрудники Нацгвардии спасли тонувшую в канале женщину

Здоровье гражданки вне опасности. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства того, как она оказалась в воде.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сотрудники службы охраны Ташкента Национальной гвардии утром 7 апреля спасли женщину, которая тонула в канале "Кичкирик" в Алмазарском районе столицы.

По данным ведомства, о происшествии нацгвардейцам, несшим службу около водного объекта, сообщил неизвестный прохожий.

Они немедленно прибыли на место происшествия и с помощью каната вытащили женщину. Затем ей была оказана первая медицинская помощь.

После гражданку отвезли в УВД №6 Алмазарского района. Там ее еще раз осмотрели медики. Кроме того, с женщиной поговорил психолог.

По факту происшествия проводится проверка, отметили в пресс-службе.

Напомним, в январе сотрудник патрульно-постовой службы ГУВД столицы спас женщину, которая упала в канал "Бузсув" в Учтепинском районе.