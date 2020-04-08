В Ташкенте сотрудники Нацгвардии спасли тонувшую в канале женщину

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сотрудники службы охраны Ташкента Национальной гвардии утром 7 апреля спасли женщину, которая тонула в канале "Кичкирик" в Алмазарском районе столицы.
По данным ведомства, о происшествии нацгвардейцам, несшим службу около водного объекта, сообщил неизвестный прохожий.
После гражданку отвезли в УВД №6 Алмазарского района. Там ее еще раз осмотрели медики. Кроме того, с женщиной поговорил психолог.
По факту происшествия проводится проверка, отметили в пресс-службе.
Напомним, в январе сотрудник патрульно-постовой службы ГУВД столицы спас женщину, которая упала в канал "Бузсув" в Учтепинском районе.