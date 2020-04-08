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Задержаны похитители дизельного топлива с зарубежного автотранспорта

В Узбекистане из КамАЗа таджикистанца слили 300 литров топлива

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200408/13876612/V-Uzbekistane-u-tadzhikistantsa-slili-iz-KamAZa-300-litrov-topliva.html

Инцидент произошел в ночь на 5 апреля, когда машина была без присмотра. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Кашкадарьинской области троих узбекистанцев подозревают в краже топлива из бака КамАЗа, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным ведомства, в ночь на 5 апреля неизвестные взломали замок топливного бака грузовика Scania, оставленного без присмотра водителем — гражданином Таджикистана, слили 300 литров дизельного топлива и похитили топливный насос.

Блок редуктирования, для регуляции давления газа в трубопроводе
© Sputnik / Максим Богодвид
В Кашкадарьинской области воры украли 806 метров газового трубопровода
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, преступление совершили трое молодых людей — 23-летний Ш. Т., 20-летний А. К. и 22-летний Ж. Э.

Следственный отдел при ОВД Гузарского района возбудил уголовное дело по статье о краже. Ш. Т., А. К. и Ж. Э. привлечены в качестве подозреваемых по пункту "в" части 2 статьи 169 УК РУз ("Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц"). Предварительное следствие продолжается.

В январе в Бухарской области двое пьяных хулиганов закидали камнями фуру с турецкими номерами, после чего избили водителя. Пострадавшему — пожилому мужчине — была оказана медицинская помощь, дебоширов доставили в местное ОВД. Следственная группа Джандарского ОВД возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, сопряженном с издевательством над престарелым.

Теги:
Кража, дизельное топливо, Следственный департамент при МВД Узбекистана, Кашкадарьинская область, Узбекистан



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