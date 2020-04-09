Узбекистанец проехался на машине по трубопроводу и получил крупный штраф

Пока пожарные и спасатели пытались прорваться через частный сектор и провода к горящему пансионату, местные жители, в том числе трудовые мигранты из стран ЦА, не раздумывая бросились на помощь оказавшимся в дымовой ловушке старикам. Если бы не они, жертв было бы больше.

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