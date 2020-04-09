Узбекистанец проехался на машине по трубопроводу и получил крупный штраф

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В соцсетях распространился видеоролик, на котором запечатлен автомобиль модели Spark, движущийся по трубопроводу.
Инцидент произошел в Каршинском районе Кашкадарьинской области. На видеозапись обратили внимание в ГУБДД МВД Узбекистана.
Сообщается, что в отношении водителя был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 2, 23 миллиона сумов.
ГУБДД МВД просит граждан не рисковать собственной жизнью, как этот водитель, и соблюдать правила дорожного движения.