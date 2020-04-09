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Водитель в автомобиле

Узбекистанец проехался на машине по трубопроводу и получил крупный штраф

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200409/13889084/Uzbekistanets-proekhalsya-na-mashine-po-truboprovodu-i-poluchil-krupnyy-shtraf.html

В ГУБДД МВД просят граждан не рисковать собственной жизнью, как этот водитель, и соблюдать правила дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В соцсетях распространился видеоролик, на котором запечатлен автомобиль модели Spark, движущийся по трубопроводу.

Инцидент произошел в Каршинском районе Кашкадарьинской области. На видеозапись обратили внимание в ГУБДД МВД Узбекистана.

Сообщается, что в отношении водителя был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 2, 23 миллиона сумов.

ГУБДД МВД просит граждан не рисковать собственной жизнью, как этот водитель, и соблюдать правила дорожного движения.

Теги:
штраф, машина, МВД Узбекистана



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