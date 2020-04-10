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В Ферганской области пропала молодая девушка - фото

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200410/13893055/V-Ferganskoy-oblasti-propala-molodaya-devushka-foto.html

Приметы: рост 140-145 см, волосы черные, глаза темные. Была одета: черный костюм, платье коричневого цвета, черные туфли.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. В Ферганской области пропала молодая девушка по имени Розияхон, сообщает МВД Узбекистана.

"Просим оказать содействие в розыске 19-летней Розияхон Содиковой, которая 16 марта 2020 года ушла из дома, расположенного по адресу: Кувинский район, улица Мунаввар, дом №667, и не вернулась", – говорится в сообщении.

Приметы: рост 140-145 см, волосы черные, глаза темные. Была одета: черный костюм, платье коричневого цвета, черные туфли.

В Ферганской области пропала молодая девушка - фото
МВД
В Ферганской области пропала молодая девушка - фото

МВД просит жителей области о том, что если им известно что-либо о месте нахождения Розияхон, сообщить по телефонам: 73-244-02-76, 73-244-02-85 или 102.

Напомним, в конце марта весь Узбекистан искал пропавшего юношу, котором не было вестей целый месяц. 

Теги:
розыск, Происшествие, пропал, девушки, Ферганская область, Фергана, Узбекистан, Узбекистан



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