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СИЗО

В Узбекистане возбудили дело из-за сообщений о заражении COVID-19 семьи прокурора

© Sputnik / Алексей Филиппов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200410/13897973/V-Dzhizakskoy-oblasti-vozbudili-delo-iz-za-soobscheniy-o-zarazhenii-COVID-19-semi-prokurora.html

По данным следствия, подозреваемый совершил два звонка, в ходе которых озвучил ложную информацию, после чего распространил записи разговоров в Telegram.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Джизакской области задержан мужчина, который утверждал, что прокурор региона и члены его семьи заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

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По данным ведомства, 7 апреля житель житель Шараф-Рашидовского района 44-летний Жалолиддин А. позвонил на горячую линию оперштаба на базе регионального Управления по чрезвычайным ситуациям и сказал дежурному, что прокурор области и его семья заражены коронавирусом. Кроме того, мужчина заявил, что врач одной из частных клиник, осматривавший прокурора и его родных, до сих пор принимает пациентов. Жалолиддин А. попросил принять меры в отношении этого доктора и пригрозил, что в противном случае сообщит об этом в "соответствующие органы", добавив, что записал разговор на телефон.

Житель Шараф-Рашидовского района 44-летний Жалолиддин А.
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Житель Шараф-Рашидовского района 44-летний Жалолиддин А.

Затем мужчина позвонил в санитарно-эпидемиологический центр Джизакской области и поговорил с дежурным врачом и медсестрой. Он указал, что необходимо принять меры в отношении сотрудника частной клиники, и заявил: если это не будет сделано, о разговоре узнают пользователи Интернета.

После этого мужчина распространил в Telegram две аудиозаписи с ложной информацией.

Следственный отдел при ОВД Шараф-Рашидовского района возбудил уголовное дело по статье "Распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций".

Жалолиддин А. привлечен в качестве подозреваемого, его задержали. Предварительное следствие продолжается.

Теги:
уголовное дело, Джизакская область, прокурор, Узбекистан, фейки, коронавирус



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