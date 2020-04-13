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Узбекистанец пытался продать пистолет через Telegram

Узбекистанец пытался продать пистолет через Telegram

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200413/13912643/Uzbekistanets-pytalsya-prodat-pistolet-cherez-Telegram.html

Мужчина разместил предложение о продаже оружия в одной из групп. Его вовремя увидели сотрудники правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Ташкенте задержан мужчина, который пытался продать травматический пистолет через Интернет, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

Сотрудники ведомства увидели объявление о продаже пневматического оружия в одной из Telegram-групп. Девятого апреля автору этого объявления предложили встретиться, он согласился.

"Вскоре при попытке продажи за 200 долларов США и 200 000 сумов травматического пистолета модели EKOL ES 66, произведенного в Турции, был задержан 35-летний Сардор Р.", — сообщили в ГУВД.

Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что имеет разрешение на четыре охотничьих ружья, произведенных в России, а также три произведенных в Турции травматических пистолета. На время предварительной проверки огнестрельное оружие было изъято, отмечается в публикации.

К Сардору Р. были применены меры в соответствии со статьей 54 ("Нарушение правил борьбы с эпидемиями"), статьей 183 ("Мелкое хулиганство") и статьей 194 ("Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел") Кодекса об административной ответственности.

В феврале в Термезском районе был задержан местный житель, который пытался продать самодельное оружие и патроны к нему. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Теги:
оружие, Узбекистан, ГУВД Ташкента, Ташкент, хулиганство, пистолет



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