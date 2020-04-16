В Карши мошенники продали 38 несуществующих авиабилетов до Москвы

Мошенники получили за продажу билетов около 75 миллионов сум, а вырученные деньги истратили на свои нужды.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Кашкадарьинской области мошенники продали 38 гражданам поддельные авиабилеты в Москву, сообщает Следственный департамент МВД.

"Исполнительный директор 33-летний Л.Э., учредитель 32-летний И.М. и кассир 47-летний Ж.Ш. одного из ООО, расположенного в городе Карши, заранее вступив в преступный сговор, с 08 января по 15 февраля 2020 года, распродали 38 гражданам не действительные и не зарегистрированные авиабилеты по рейсам "Карши-Москва", "Самарканд-Москва" и "Ташкент-Москва", - говорится в сообщении.

Мошенники получили за это около 75 миллионов сум, а вырученные деньги истратили на свои нужды.

По данному факту Следственным отделом при УКД 2-го ОВД города Карши возбуждено уголовное дело.

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