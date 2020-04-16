В Ташкенте пьяный водитель проигнорировал сотрудников ДПС и въехал в дерево

Нарушитель отказался останавливаться по требованию сотрудников органов внутренних дел, за что получил мгновенную карму.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Юнусабадском районе столицы задержали молодого человека, который до последнего отказывался выполнять требования сотрудников дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

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Накануне в 19.50 вечера 23-летний водитель автомобиля марки "Каптива" Мираббос А., несмотря на то, что на выезде из махалли находился стационарный пост ДПС, пытался проехать, не обращая внимание на просьбу правоохранителей остановиться.

Машина продолжала ехать недолго. В какой-то момент нарушитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Однако этим дело не закончилось.

После ДТП водитель стал проявлять агрессию: он оскорблял сотрудников ДПС и отказывался выполнять их законные требования.

Стало понятно, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Позднее это показала медицинская экспертиза.

В отношении водителя составлены административные протоколы сращу по нескольким по статьям: "Мелкое хулиганство", "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел", "Управление автотранспортными средства в состоянии опьянения", "Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества".

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Автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку.

Собранные материалы дела переданы в суд по административным делам Юнусабадского района.